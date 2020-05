Vor Rückkehr ins Training : Rafinhas Klub Flamengo meldet 38 Corona-Fälle

Rio de Janeiro Beim brasilianischen Fußballclub Flamengo Rio de Janeiro sind 38 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies berichtete das Portal „Globoesporte“ am Donnerstag.

Dabei wird der Höhepunkt der Covid-19-Pandemie in Brasilien auch erst im Mai erwartet. Zuletzt hatte das größte Land in Lateinamerika erstmals mehr als 600 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben bislang 8685 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 128 975 Infizierte wurden inzwischen registriert. Auch ein langjähriger Masseur von Flamengo war am Montag im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.