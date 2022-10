Muskelverletzung im Oberschenkel : Benfica-Profi Draxler verletzt – WM in Gefahr?

Lissabon Julian Draxler muss um seine WM-Teilnahme bangen – mehr als ohnehin schon. Der Mittelfeldspieler fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler fällt wegen einer Muskelverletzung vorerst aus. Der 29-jährige Draxler, der in dieser Saison von Paris Saint-Germain an Benfica Lissabon ausgeliehen ist, fehlte beim 4:3-Heimerfolg von Benfica am Dienstag in der Champions League gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Das Team von Trainer Roger Schmidt erreichte mit dem Heimsieg das Achtelfinale und schaltete Turin aus.