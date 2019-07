0:0 gegen Washington : Schweinsteiger spielt mit Chicago nur Remis

Bastian Schweinsteiger (l.) und Washingtons Wayne Rooney versuchen an den Ball zu kommen. Foto: USA TODAY Sports/Mike Dinovo

Bridgeview Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wartet mit Chicago Fire seit inzwischen fünf Spielen auf einen Sieg in der amerikanischen Profiliga Major League Soccer. Im Heimspiel gegen Washington D.C.

United war das Team aus Illinois am Samstag zwar leicht überlegen, doch am Ende blieb es beim 0:0. Es ist die dritte Punkteteilung zwischen beiden Mannschaften in Serie.