Innovative Jugendarbeit Wie AZ Alkmaar die Fußballwelt verblüfft

Seit 2016 ist die Jugendakademie außerdem untergebracht in einem modernen Komplex in Wijdewormer, ganz in der Nähe von Amsterdam. „Früher mussten die Spieler eine halbe bis dreiviertel Stunde in einem Transporter verbringen“, sagte Huiberts dem niederländischen Sender NOS. „Das hat sich jetzt erheblich reduziert. Die Jungs wohnen in der Nähe unseres Trainingskomplexes.“