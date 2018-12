Nach blutigem Zusammenprall mit Torwart: Neven Subotic aus Krankenhaus entlassen

Düsseldorf Innenverteidiger Neven Subotiv musste am Mittwoch beim Spiel des AS Saint-Étienne bei Girondons Bordeaux blutüberströmt und mit Halskrause vom Platz getragen werden. Nun gab es aber Entwarnung.

Glück im Unglück für Neven Subotic. Der Innenverteidiger des AS Saint-Étienne ist einen Tag nach dem bluten Zusammenprall mit seinem eigenen Torwart schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte der französische Erstligist am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Zuvor hatten schon mehrere Medien berichtet.

Demnach widersprach sein Berater Frieder Gamm ersten Meldungen, laut denen der ehemalige Dortmunder einen Schädelbruch erlitten haben soll und sogar unter Gedächtnisverlust leide. Stattdessen habe Subotic nur einen „Brummschädel“ und sei nach einer „guten Nacht“ im Krankenhaus bereits wieder auf dem Rückweg nach St. Etienne. Eine weitere Untersuchung am Vormittag habe keine Auffälligkeiten gezeigt, so dass der 29-Jährige in Begleitung eines Vereinsvertreters das Krankenhaus verlassen konnte