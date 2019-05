Nach Busunfall : Alanyaspor gedenkt gestorbenen Fußballers Sural

Alanya Eine Woche nach dem tödlichen Busunglück des tschechischen Fußball-Nationalspielers Josef Sural haben ihn seine Teamkollegen beim türkischen Erstligisten Alanyaspor mit einer besonderen Aktion geehrt.

Vor dem Heimspiel am Montagabend gegen Konyaspor trugen sie beim Aufwärmen schwarze T-Shirts mit einem Schwarz-Weiß-Bild von Sural. Im Stadion war ein riesiges Transparent zu sehen mit dem Satz „The City will never forget you“ („Die Stadt wird dich niemals vergessen“). Die gegnerischen Spieler trugen schwarze Binden am Arm.