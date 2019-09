Fifa-Wahl : Ter Stegen verpasst Überraschung – Alisson Welttorhüter

Marc-André ter Stegen hat die Überraschung bei der Wahl des Welttorhüters verpasst. Der Nationalkeeper vom FC Barcelona musste bei der Auszeichnung des Fußball-Weltverbands Fifa wie erwartet dem Brasilianer Alisson Becker vom FC Liverpool den Vortritt lassen

Ter Stegen, der mit seinen Unmutsäußerungen über seine Reservistenrolle in der Nationalmannschaft hinter Manuel Neuer für reichlich Trubel gesorgt hatte, war mit Barcelona in einem dramatischen Halbfinale am späteren Titelträger aus Liverpool gescheitert. In der spanischen Liga hatten die Katalanen souverän die Meisterschaft gewonnen, ter Stegen kam dabei auf 16 Saisonspiele ohne Gegentor.