Albanien Ghanaischer Fußballer nach Kollaps gestorben

Bei den Eidgenossen, die in einer Mitteilung „fassungslos und bestürzt“ auf die Nachricht vom Tod ihres früheren Spielers reagierten, hatte Dwamena seine Laufbahn allerdings fortsetzen können: FCZ-Ärzte bescheinigten dem Torjäger, der in seiner Karriere außer in Albanien und in der Schweiz auch für Klubs in Österreich, Spanien und Dänemark auflief, trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung ausreichende Tauglichkeit für leistungssportlichen Profifußball.