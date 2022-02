Im Elfmeterschießen : Senegal gewinnt erstmals den Afrika Cup

Jaunde Sadio Mané entscheidet das Duell der Liverpool-Stars gegen Mohamed Salah für sich und gewinnt mit Senegal den Afrika Cup. Der Sieger im Finale gegen Ägypten steht erst nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen fest.

Mane wurde am Ende zum Helden, obwohl er unter den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino in der siebten Minute mit einem Foulelfmeter noch am starken ägyptischen Torhüter Gabaski gescheitert war. Insgesamt war es ein zähes Endspiel. Ägypten tat sich nach drei Verlängerungen in den Spielen zuvor schwer. Der Senegal war spielbestimmend, scheiterte aber immer wieder an Gabaski.