3:1 über Burkina Faso : Mané führt Senegal ins Finale des Afrika Cups

Wie zuletzt 2019 steht der Senegal im Finale des Afrika-Cups. Beim 3:1 über Burkina Faso glänzt Top-Star Sadio Mané als Torschütze und Vorbereiter. Im Endspiel geht es gegen Gastgeber Kamerun oder Ägypten.

Angeführt von Top-Star Sadio Mane ist die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft erneut ins Finale des Afrika Cups eingezogen. Der Stürmer des FC Liverpool glänzte beim 3:1 (0:0) im Halbfinale in Jaunde gegen Burkina Faso um den Leverkusener Verteidiger Edmond Tapsoba als Torschütze und Vorbereiter. Im Endspiel am Sonntag (20.00 Uhr/DAZN) geht es gegen Gastgeber Kamerun oder Mohamed Salahs Ägypter.

2019 war Senegal im Finale an Algerien gescheitert, nun wollen es Mane, Bayern Münchens Bouna Sarr und Co. besser machen und den ersten Titel überhaupt beim kontinentalen Wettbewerb für ihr Land holen. Der frühere Dortmunder Abdou Diallo (70.), Idrissa Gueye (76.) und Mane (87.) trafen am Mittwoch zur Entscheidung. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Blati Toure (83.), der per Knie erfolgreich war, genügte Burkina Faso nicht.

Am Mittwoch hatten die Organisatoren zudem recht kurzfristig Änderungen am Turnierplan vorgenommen und das Spiel um Platz drei von Sonntag auf Samstag vorgezogen. Das "kleine Finale" und das Endspiel am Sonntag auszutragen, sei logistisch nicht zu stemmen. Daher trifft Burkina Faso nun bereits am Samstag (20.00 Uhr/DAZN) in der Hauptstadt Jaunde auf den Verlierer zwischen Ägypten und Kamerun.