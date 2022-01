Überraschung beim Afrika Cup : Gastgeber Kamerun und Burkina Faso im Halbfinale

Douala/Garoua Tunesien ist etwas überraschend an Burkina Faso gescheitert und verpasste somit das Halbfinale des Afrika Cups. Dorthin schaffte es hingegen Gastgeber Kamerun.

Gastgeber Kamerun und Burkina Faso stehen im Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups: Im Viertelfinale in Douala setzten sich die unzähmbaren Löwen aus Kamerun mit 2:0 (0:0) gegen Gambia durch, das mit Torwart Baboucarr Gaye vom Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz angetreten war. Hingegen kam Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bei Kamerun, das den sechsten Turniertriumph anpeilt, nicht zum Einsatz.

Im zweiten Viertelfinale am Samstag gewann Burkina Faso mit Leverkusens Edmond Tapsoba gegen Tunesien mit dem Kölner Ellyes Skhiri in Garoua mit 1:0 (1:0).

Keine Bundesliga am Wochenende – wieso? Und was nun?

Alternativen im TV : Keine Bundesliga am Wochenende – wieso? Und was nun?

In der Vorschlussrunde trifft Kamerun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Ägypten und Marokko, die sich am Sonntag (17.00 Uhr/DAZN) in Jaunde gegenüberstehen.