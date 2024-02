Last-Minute-Wahnsinn Elfenbeinküste trotz Kossounou-Rot im Halbfinale

Zuvor hatte Simon Adingra die dezimierte Elfenbeinküste mit dem 1:1-Ausgleichstreffer in der 90. Minute der regulären Spielzeit noch in die Verlängerung gerettet. Mali war durch ein Traumtor von Dorgeles Nene (71.) aus 30 Metern ins rechte Eck in Führung gegangen. In der Vorschlussrunde wartet am kommenden Mittwoch (21 Uhr/Sportdigital) die Demokratische Republik Kongo auf die Gastgeber.