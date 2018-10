In Nase gebissen: Essener Fußballer erstattet Anzeige

Essen In Essen hat ein Fußball-Spieler einem anderen bei einem Spiel ein Stück von der Nase abgebissen. Dem Täter droht ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung.

Am Sonntag war es beim Duell zwischen dem SV Preußen Eiberg und der ESG 99/06 II (3:3) auf der Essener Sportanlage am Sachsenring zum unschönen Vorfall gekommen. Ein Spieler der Gastgeber biss seinem Gegenspieler nach einem Zweikampf in der 69. Minute ein Stück von dessen Nase ab. Der Schiedsrichter zeigte die Rote Karte.

Der betroffene ESG-Spieler wurde noch am Sonntag in der Gesichtschirurgie des Essener Huyssenstift-Krankenhauses operiert. "Selbst in der Gesichtschirurgie hatte man so etwas wohl noch nie erlebt", zitierte der Reviersport einen ESG-Sprecher. Das abgebissene Stück der Nase wurde allerdings nicht wiedergefunden.