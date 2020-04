Kolumne „Anstoß“ : Das System Fußball muss sich ändern

Düsseldorf Der Profifußball ist ein an Gewinnmaximierung und Konkurrenzdenken orientiertes Geschäft. Eine Lehre aus der Corona-Krise: Das System muss sich ändern, es braucht Hilfe der Großen für die Kleinen.

Andrea Agnelli (44) ist ein einflussreicher Mann. Er sitzt im Vorstand des Autokonzerns Fiat, er ist Präsident des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin, und er führt die Vereinigung der europäischen Fußballklubs (ECA). Sein Wort hat Gewicht. Weil er das weiß, hat er den Mitgliedern der ECA jüngst einen Brief geschrieben, der an Deutlichkeit schwer zu übertreffen ist. Die beiden Kernsätze: „Niemand ist gegen diese Krise immun, wir müssen zügig handeln, das ist von wesentlicher Bedeutung. Wir sind mit der größten Herausforderung konfrontiert, die das Fußballsystem jemals bewältigen musste."

Vermutlich regt sich da kein Widerspruch. Die Corona-Krise hat den Profifußball zum Stillstand gebracht. Das war vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen überhaupt nicht vorstellbar. Vor allem für jene nicht, die den Profifußball in seiner ganzen Art, in seiner Entwicklung und in seiner Bedeutung für selbstverständlich halten. Für so selbstverständlich, dass sie sich mit Gedanken an eine derartige Krise gar nicht beschäftigen mochten.