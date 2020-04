Kostenpflichtiger Inhalt: Unmoralische Gehaltsvorstellungen : Neuer, Götze und die Gier

Noch ist Manuel Neuer die große Figur im Bayern-Tor. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der Nationaltorwart will einen neuen Vertrag, der ihm 20 Millionen Euro pro Jahr bringt. Der ehemalige Nationalspieler Götze will keinen Gehaltsverzicht akzeptieren. In Zeiten der Corona-Krise wirkt das unmoralisch.