„Da ist etwas im Busch“ : Wübbenhorst vor Engagement bei einem Männer-Regionalligisten

Foto: imago/foto2press/Yvonne Gottschlich

Cloppenburg Für ihren Traum als Trainerin im Männer-Profifußball schmiss Imke Wübbenhorst ihren Job als Lehrerin - das Risiko hat sich gelohnt. Die 31-Jährige steht unmittelbar vor einem Engagement bei einem Regionalligisten.

Imke Wübbenhorst redet viel. Und sie redet schnell. Die Worte sprudeln förmlich aus ihr heraus, so viel hat die Trainer-Pionierin in der Domäne Männerfußball zu erzählen. Wübbenhorst war als Sensation im deutschen Fußball gefeiert worden, ehe es nach der Trennung vom Oberligisten BV Cloppenburg still um sie wurde. Nach turbulenten Monaten ist sie nun wieder da.

Nach SID-Informationen steht Wübbenhorst unmittelbar vor einem Engagement bei einem Männer-Regionalligisten. Die 31-Jährige könnte noch in dieser Woche vorgestellt werden und wäre nach Inka Grings die erste Frau in Deutschland, die einen Viertligisten trainiert. "Da ist etwas im Busch. Das stimmt. Ich bin mit einem Verein ziemlich weit", sagt Wübbenhorst im SID-Interview: "Ich habe dort die Möglichkeit, als Trainerin unter professionellen Bedingungen zu arbeiten. Das habe ich mir immer gewünscht."

Es wäre eine Art Happy End einer kleinen Odyssee, denn für ihren Traum vom Job als Trainer im bezahlten Männerfußball ging Wübbenhorst im Sommer 2019 All-In. Sie ließ sich von ihrem Beruf als verbeamtete Gymnasiallehrerin in Bad Zwischenahn beurlauben und kündigte die Wohnung. Sie verkaufte ihre Möbel und nistete sich bei Freunden ein, um die DFB-Fußball-Lehrer-Ausbildung zu finanzieren und sich ganz darauf zu konzentrieren. "Es war ein anderes Leben, aber es war auch schön. Und ich weiß, wofür ich es getan habe", sagt Wübbenhorst. Sie strahlt.

In diversen Hospitationen ließ sich Wübbenhorst inspirieren, schaute bei Frank Wormuth in Almelo oder Julian Nagelsmann in Leipzig ganz genau hin. Am Ende der Ausbildung fehlten nur die Abschlussprüfungen - doch drei Tage vor deren Beginn wurde Wübbenhorst vom Lockdown aufgrund der Coronakrise ausgebremst. An ihren Qualitäten besteht aber kein Zweifel.

Foto: dpa/Bernd Thissen 13 Bilder Die Nominierten für den Fußball-Spruch des Jahres 2019.

"Imke bringt eine unglaubliche Leidenschaft mit für das, was sie tut. Sie will unbedingt Trainerin auf höchstem Niveau werden. Das merkt man ihr in jedem Moment an", sagte Daniel Niedzkowski, Leiter der DFB-Fußballlehrer-Ausbildung, in der ARD. Wübbenhorst ist Protagonistin einer Sportschau-Dokumentation über Deutschlands Trainer der Zukunft, die am Sonntag (18.30 Uhr) ausgestrahlt wird.

Wübbenhorst ist aber schon jetzt längst nicht mehr nur Fußball-Nerds ein Begriff. Ihr Engagement in Cloppenburg als erste Trainerin in der fünften Männerliga wurde damals zum großen Thema, zudem sorgte Wübbenhorst auch international für Schlagzeilen mit diesem einen Satz ("Ich stelle nach Schwanzlänge auf"), der ihr bis heute anhaftet.

"Da kommt man nicht so schnell von los. Aber ich möchte, dass das nicht immer in den Mittelpunkt gerät", sagt Wübbenhorst heute. Sie möchte "jetzt über sportliche Erfolge auf mich aufmerksam machen. Der Satz von damals zeigt aber auch, dass ich mich auch mit Schlagfertigkeit in der Männerdomäne Fußball durchsetzen kann."

Und doch wünscht sich Wübbenhorst noch immer mehr Akzeptanz. "Da muss noch mehr in die Köpfe, dass auch Frauen Ahnung vom Fußball haben", sagt sie. Bei der Auswahl von Trainern werde noch immer "eher auf Sicherheitsentscheidungen" gesetzt: "Aber nun gut, das Ticket für das Karussell Trainerbusiness habe ich nun gelöst."

Das Geheimnis, welches erstes Etappenziel auf diesem Ticket steht, wird wohl am Freitag gelüftet.

(sid/old)