Nachspielzeit und Kopfverletzungen Die Fifa verweigert offensichtliche Verbesserungen

Die Nettospielzeit würde ein jedes Fußballspiel schlicht fairer und attraktiver machen. Diese lästigen Zeitschindereien fielen weg und jeder wüsste ganz genau, wann ein Spiel vorbei ist. Doch Ifab und Fifa setzen lieber auf das Mittel der WM in Katar, nämlich die Nachspielzeit so lange zu verlängern, bis wirklich alles nachgeholt ist. In naher Zukunft darf man in der Bundesliga also auch zehn Minuten Nachspielzeit und mehr erwarten. Ein kompletter Irrsinn, weil es eben ein viel einfacheres und effektiveres Mittel gäbe.