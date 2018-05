Tim Walter wird neuer Trainer von Holstein Kiel

Kiel Holstein Kiel hat nach dem verpassten Aufstieg Tim Walter als neuen Trainer verpflichtet. Der 42-Jährige war zuletzt für die Reserve von Bayern München verantwortlich.

Aus München in den hohen Norden: "Wunschtrainer" Tim Walter wird zur kommenden Saison neuer Coach des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Drei Tage nach dem knapp verpassten Sensations-Aufstieg ist an der Förde somit die Suche nach einem Nachfolger des zum Ligarivalen 1. FC Köln abgewanderten Markus Anfang schon beendet.

"Ich gehe meine Aufgabe bei Holstein Kiel voller Vorfreude an. Die Ausgangslage ist nicht einfach. Aber nach sehr guten Gespräche mit den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Klubs habe ich den Eindruck gewonnen, dass wir gemeinsam die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzen werden", sagte der frühere Karlsruher, der auch bei Union Berlin im Gespräch gewesen sein soll.

Walter unterschrieb in Kiel bis 2020, sein Vertrag bei den Bayern lief im Juni aus. Mit den Münchnern hatte der 42-Jährige die abgelaufene Regionalliga-Saison mit 74 Punkten auf Platz zwei hinter dem Lokalrivalen 1860 München (83 Zähler) beendet. In der Saison 2016/17 hatte Walter die Bayern zur deutschen B-Jugendmeisterschaft geführt.

Holstein hatte am Montag durch eine 0:1-Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen Wolfsburg den zu Saisonbeginn kaum für möglich gehaltenen Bundesliga-Aufstieg verpasst. Das Hinspiel in Niedersachsen hatten die Schleswig-Holsteiner mit 1:3 verloren. Nun gilt es, den Rückschlag zu verkraften.

"Mit Tim haben wir unseren Wunschtrainer verpflichten können, der unser Konzept, junge Spieler zu fördern und zu entwickeln, voll mitgeht", sagte Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke: "Wir sind überzeugt davon, dass wir den eingeschlagenen Weg in den nächsten Jahren mit ihm zusammen erfolgreich weiter gehen werden."

Wer aus dem Erfolgsteam zum Saisonauftakt am 25. Juni noch im Trainingszentrum in Kiel-Projensdorf aufschlägt, ist derzeit ungewiss. Torschützenkönig Marvin Ducksch muss zurück zum FC St. Pauli. Auch die Leihgeschäfte von Leistungsträgern wie Aaron Seydel (Mainz 05) und Tom Weilandt (VfL Bochum) laufen aus. Zudem wird Offensivspieler Dominick Drexler bei Werder Bremen gehandelt und Kapitän Rafael Czichos mit Köln in Verbindung gebracht.