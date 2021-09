Nach Fehlstart : Ole Werner tritt überraschend als Holstein-Trainer zurück

Kiel Holstein Kiel hat eine überraschende Entscheidung vermeldet: Trainer Ole Werner tritt zurück. Der Trainer habe diese Entscheidung selbst getroffen.

Urgestein Ole Werner ist überraschend als Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zurückgetreten. "Ich habe nach reiflichen Überlegungen für mich entschieden, nicht mehr Cheftrainer der KSV Holstein zu sein", wurde der 33-Jährige am Montag in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Werner begründete seinen Schritt auch mit der sportlichen Talfahrt. Die Kieler, die vergangene Saison erst in der Relegation den Aufstieg verpasst hatten, weisen nach sieben Spieltagen erst fünf Punkte auf.

Kiel in Unterzahl gegen Hannover chancenlos

2. Bundesliga : Kiel in Unterzahl gegen Hannover chancenlos

Am vergangenen Samstag hatte Kiel mit 0:3 gegen Hannover 96 verloren und war auf den 15. Tabellenplatz abgerutscht. "Mir fällt dieser Schritt nach über 15 Jahren im Verein sehr schwer", sagte Werner, der schon in der Jugend für die Störche gespielt hatte. Am 16. September 2019 hatte er den Trainerposten von Andre Schubert übernommen.