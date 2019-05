Geschäftsführer von Holstein Kiel bestätigt : Tim Walter will Trainer beim VfB Stuttgart werden

Kiel Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem neuen Trainer möglichweise fündiwg geworden. Fabian Wohlgemuth, Sport-Geschäftsführer von Holstein Kiel, bestätigte eine Anfrage der Schwaben für Trainer Tim Walter. Auch der Umworbene sei nicht abgeneigt.

In den möglichen Wechsel von Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum VfB Stuttgart kommt Bewegung. Kiels Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth hat am Freitag erstmals bestätigt, dass eine Anfrage der Schwaben bei Holstein eingegangen ist. „Auch Tim Walter ist an uns herangetreten und hat den Wunsch geäußert, den Trainerposten in Stuttgart zu besetzen. Wir werden uns damit beschäftigen und Lösungen finden müssen“, sagte Wohlgemuth dem NDR-Hörfunk.