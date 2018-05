Holstein Kiel: Stadion-Posse empört viele Fußball-Fans

Kiel Bei Holstein Kiel hat die Vorfreude auf den möglichen Bundesliga-Aufstieg einen herben Dämpfer erhalten. Im Holstein-Stadion dürfen keine Erstligaspiele ausgetragen werden - das sorgt nicht nur in Kiel für kritische Töne.

"Die Menschen können sich sicher sein, dass wir alles tun, um unsere Heimspiele in Kiel auszutragen", sagte Holsteins Geschäftsführer Wolfgang Schwenke am Mittwoch. Man werde persönlich bei der DFL-Kommission vorsprechen und den DFL-Beschluss vom Dienstag "durch den zuständigen Lizenzierungsausschuss überprüfen" lassen. "Wir werden unsere Argumente genau erläutern und klar machen, dass es um eine historisch einmalige Situation geht", sagte Schwenke.

Mit einem Umzug in ein fremdes Stadion befasst sich der Klub noch nicht. "Wir sollten erst einmal abwarten, was passiert, und tun gut daran, die Ruhe zu bewahren", sagte Schwenke. Schließlich müsse sich sein Team erst einmal "sportlich durchsetzen". Deswegen gelte es die "volle Energie" in den Saison-Endspurt und die beiden Relegationsspiele am 17. und 21. Mai zu investieren.

Online-Petition soll Solidarität mit Kiel zeigen

In der Fußball-Republik sorgte der Fall Kiel für großes Kopfschütteln. Die Süddeutsche Zeitung nannte den DFL-Beschluss in einem Kommentar "ein schlimmes Signal" und "ziemlich arrogante Entscheidung", das Magazin „11Freunde“ sah "ein fatales Signal an jeden anderen Klub, der mit natürlichen Mitteln nach oben kommen will". Zudem wurde am Mittwochnachmittag eine Online-Petition ins Leben gerufen, die zur "Solidarität mit Holstein Kiel" aufruft.