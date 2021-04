Sorgenkind der 2. Bundesliga : Nächster Corona-Fall bei Holstein Kiel

Kiel Der erneute Corona-Ausbruch bei Holstein Kiel nimmt kein Ende. Die Mannschaft, die sich nach mehreren Fällen zum zweiten Mal in Quarantäne begeben hatte, verzeichnete einen weiteren positiven Befund. Seit März ist es der siebte Fall bei den Kielern.

Nächster Rückschlag für Holstein Kiel: Der Fußball-Zweitligist beklagt einen weiteren Corona-Fall. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Ob es sich um einen Spieler oder um ein Mitglied des Funktionsteams handelt, wurde nicht bekanntgegeben. Die betroffene Person befinde sich seit der behördlichen Anordnung vom 9. April in häuslicher Isolation. Seit März ist es der siebte Fall bei den Kielern, die noch auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen.

Die Mannschaft des Zweitligisten ist nahezu komplett in Quarantäne, weil in den vergangenen Tagen zwei Spieler an Covid-19 erkrankt sind. Lediglich jene Profis, die nicht im Kader für die Partie am Dienstag vergangener Woche beim 1. FC Heidenheim (0:1) standen, können gemeinsam trainieren. Die Team-Quarantäne soll am 20. April enden. In dieser Zeit fallen die Spiele gegen Jahn Regensburg, Hannover 96 und den 1. FC Nürnberg aus.