Mit Sepp Herberger aus der Krise? : Anpacker Lewis Holtby soll Holstein Kiel retten

Kiel Holstein Kiel steckt in der Krise. Mittelfeld-Routinier Lewis Holtby soll die Trendwende einleiten, doch nach schwierigen Monaten muss er selbst erst wieder in die Spur finden. Immerhin bringt der Ex-Nationalspieler viel Zuversicht mit.

"Er ist ein Spieler mit einer gewissen Erfahrung und auch einer gewissen Präsenz in der Kabine und auf dem Platz. Lewis hat Situationen wie diese schon erlebt, auch in einem Verein, wo eine noch größere Drucksituation herrscht", sagte Trainer Ole Werner über den neuen Hoffnungsträger vor dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr/Sky): "Er kann uns helfen - wir dürfen aber auch keine Wunderdinge von ihm erwarten."

Doch die Situation ist mittlerweile auch eine ganze andere in Kiel. In der Vorsaison haben die Schleswig-Holsteiner noch vehement an die Tür zur Bundesliga geklopft, nun sind sie in der 2. Liga erst einmal Tabellenletzter.