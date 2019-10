Vertrag bis 2022 : Holstein Kiel befördert Werner dauerhaft zum Chefcoach

Kiel Holstein Kiel hat Interimstrainer Ole Werner dauerhaft zum Chefcoach befördert. Dies teilten die Störche am Donnerstag mit. Werner, der die Profis nach der Trennung von Andre Schubert übernommen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2022.

„Wir haben viele Gespräche geführt, um ein Gefühl zu bekommen, wie Ole Werner arbeitet und wie die Stimmung im Verein ist", sagte Holsteins Sportchef Uwe Stöver: "Wir wollten ein Gefühl für die aktuelle Situation entwickeln. Und dieses Gefühl war am Ende sehr positiv."

In den bisherigen vier Spielen unter Werner, der zuvor die U23 des Vereins trainiert hatte, holte Kiel sechs Punkte, am vergangenen Sonntag siegten die Norddeutschen überraschend beim VfB Stuttgart (1:0). Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) empfängt Holstein, momentan Tabellen-14., den VfL Bochum.