Nachfolger von Tim Walter : Ex-Borussia-Coach Schubert wird Trainer bei Holstein Kiel

Kiel Holstein Kiel hat einen Nachfolger für den nach Stuttgart abgewanderten Tim Walter gefunden. Ex-Borussia-Trainer André Schubert wird neuer Coach bei den Störchen.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat nach wochenlanger Suche einen Nachfolger für Tim Walter gefunden: Andre Schubert (47) wechselt mit sofortiger Wirkung von Eintracht Braunschweig zu den Störchen und erhält an der Förde einen Vertrag bis Sommer 2021. Das gaben die Norddeutschen am Sonntag bekannt. Über die Wechsel- und Vertragsmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Walter hatte es nach einer erfolgreichen Saison mit Platz sechs zum VfB Stuttgart gezogen.

Mit Schubert habe man einen Trainer verpflichtet, der "von Nachwuchsarbeit über Auf- und Abstiegskampf bis Champions League schon auf einen weitreichenden Erfahrungsschatz zurückblicken kann", sagte Kiels Sportchef Fabian Wohlgemuth: "Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und an seine Mannschaft, ist ein akribischer, leidenschaftlicher Arbeiter und verfolgt einen klaren Plan. Er vermittelt seine Vorstellungen und Anforderungen an sein Team durch einen klaren Führungsstil, vorgelebtes Engagement und eine deutliche Ansprache."