Fabian Wohlgemuth muss gehen : Holstein Kiel schmeißt auch den Sportdirektor raus

Kiel Holstein Kiel wagt den kompletten Neuanfang. Nach der Trennung von Trainer Andre Schubert muss nun auch der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gehen.

Tabula rasa bei Holstein Kiel: Der Fußball-Zweitligist hat sich überraschend von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth getrennt. Dies gab die Norddeutschen am Montag ohne Angabe von Gründen bekannt. Auch Trainer Andre Schubert hatten die Schleswig-Holsteiner bereits im September entlassen.

Der 52-Jährige stand bereits von Dezember 2015 bis Mai 2016 als Sportchef bei den Störchen unter Vertrag und stellte einen Großteil des Kaders zusammen, mit dem Kiel in der darauffolgenden Saison den Aufstieg in die 2. Liga schaffte. "Es freut mich ungemein, dass ich nun noch ein zweites Mal bei diesem spannenden Verein an Bord gehen darf", sagte Stöver, der einen Vertrag bis 2022 erhielt. Bis April hatte er zuletzt für den Ligakonkurrenten FC St. Pauli gearbeitet.