Badstuber nach Ausraster : Mikrofone sollten weiter weg sein

Stuttgart Holger Badstuber hat sich nach seinem verbalen Ausraster dafür ausgesprochen, die Stadion-Mikrofone nicht so nah ans Spielfeld zu stellen. Er hatte hörbar für alle TV-Zuschauer den Schiedsrichter beleidigt.

Außenmikrofone sollten aus Sicht von Fußballprofi Holger Badstuber nicht so nah an den Spielfeldern platziert werden. „Ich möchte auf dem Platz meine Emotionen ausleben können. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, die Mikrofone etwas weiter hinten aufzustellen“, sagte der Verteidiger des VfB Stuttgart nach seinem Verbal-Ausraster an der Seitenlinie der „Sport Bild“ (Mittwoch) in einem Interview.