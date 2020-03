Zweiter Fall in der Bundesliga : Hertha-Profi positiv auf Coronavirus getestet

Foto: dpa/Nicolas Armer 9 Bilder Positiv getestete Spieler in der Bundesliga und 2. Liga.

Berlin Wer erkrankt ist, sagt Hertha BSC nicht. Fest steht: In der Bundesliga ist ein zweiter Fußball-Profi an COVID-19 erkrankt. Die Berliner Mannschaft und ihr Umfeld müssen jetzt in Quarantäne.

Hertha BSC hat nach einem positiven Befund auf das Coronavirus bei einem Spieler Mannschaft, Trainer und Funktionsteam unter eine zweiwöchige häusliche Quarantäne gestellt. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Das für diesen Dienstag angesetzte erste Training nach einer Pause wurde dementsprechend abgesagt.

Ein Spieler unserer Profimannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam wurde nun eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. https://t.co/nxnUqdLzHh#hahohe pic.twitter.com/uyQgKoFwvp — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 17, 2020

„Bei einer solch rasanten Entwicklung der Fallzahlen war es abzusehen, dass das Virus früher oder später auch im Mannschaftskreis ankommt“, sagte Sport-Geschäftsführer Michael Preetz. „Das Wichtigste ist, dass sich alle nun an die Regeln halten. Wir müssen die Situation jetzt so annehmen wie sie ist. Wann die Mannschaft wieder gemeinsam auf dem Platz stehen kann, ist derzeit noch offen“, betonte Preetz.

Der Spieler, dessen Namen die Berliner nicht bekanntgaben, habe über die üblichen Symptome geklagt. Er sei dann umgehend von der Gruppe getrennt worden. „Wir werden jetzt beobachten, ob noch weitere Fälle dazukommen, denn davon ist der Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining abhängig“, sagte Mannschaftsarzt Uli Schleicher.

Während die Deutsche Fußball Liga zunächst bis zum 2. April die Spiele ausgesetzt hat, darf in Berlin bis zum 19. April nicht gespielt werden. Das hatte der Senat im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus beschlossen. Hertha belegt in der Tabelle den 13. Platz.

Zuvor war bereits Luca Kilian vom SC Paderborn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

>>> Alle aktuellen Entwicklungen zum Thema Coronavirus finden Sie in unserem Liveblog.

(kron/dpa)