Überfüllter Block​: Viele Hertha-Fans mussten in Bremen draußen bleiben​

Viele Hertha-Fans mussten in Bremen draußen bleiben

Bremen Beim Freitagspiel der Fußball-Bundesliga konnten einige Fans von Hertha BSC nicht in den Gästeblock. Der Sicherheitschef von Werder Bremen gibt den Gästen aber selbst die Schuld.

Zahlreichen Fans von Hertha BSC wurde wegen Überfüllung der Zugang zur Tribüne beim Bundesligaspiel bei Werder Bremen (0:1) verweigert. Einige Fußball-Anhänger des Hauptstadtclubs veröffentlichten am Freitagabend Fotos in den sozialen Medien von stehenden Berliner Fans in den Aufgängen zu den Blöcken und berichteten von chaotischen Zuständen bei der Einlasskontrolle.