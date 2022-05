Präsident Gegenbauer tritt zurück​: Bei Hertha BSC herrscht nach dem Klassenerhalt Chaos​

Berlin Der Machtkampf bei Hertha BSC hat in Präsident Werner Gegenbauer ein Opfer gefunden. Er erklärte einen Tag nach dem Klassenerhalt seinen Rücktritt.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic nahm Windhorst vor der Mitgliederversammlung am Sonntag, bei welcher der Investor öffentlich sprechen will, in die Pflicht. „Ich erwarte von ihm ein klares Committment zum Verein und eine klare Fürsorgepflicht gegenüber dem Verein, von seiner Seite auch für Ruhe zu sorgen“, so der Manager.