Schweiz statt Berlin : Hertha-Profi Cunha grüßt trotz Reise-Wirbel bei Instagram

Berlin Ungeachtet des Wirbels um eine Reise in die Schweiz hat der brasilianische Fußball-Nationalspieler Matheus Cunha vom Bundesligisten Hertha BSC eine Weihnachtsbotschaft an seine Fans gesendet

. Cunha war laut Hertha zuletzt zu einer abgesprochenen Behandlung seiner Leistenprobleme in der Schweiz. Das Weihnachtsfest sollte er jedoch in der Hauptstadt verbringen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über Cunhas Flug in einem Privatjet samt Familienmitgliedern in die Alpen berichtet. Wo das weihnachtliche Bild mit Cunhas Liebsten vom späten Heiligabend aufgenommen wurde, war nicht zu erkennen.