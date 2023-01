Tritte, Schläge, Kopfstöße Wenn Fußballern wirklich die Sicherungen durchbrennen

„Wenn du noch mal frägst, kriegst du eine gescheuert!“ Am Samstagnachmittag war Fredi Bobic noch Sportvorstand bei Hertha BSC und ließ sich zu einer in dieser Position eher unüblichen privaten Pressemitteilung hinreißen, die er auch noch persönlich überbrachte. Ein RBB-Reporter hatte sich nach der näheren beruflichen Zukunft von Herthas Trainer Sandro Schwarz erkundigt. Weder der Journalist noch der Sportvorstand ahnten vielleicht, dass Schwarz am Montag tatsächlich noch für Hertha arbeiten würde und es für Bobic so schnell kein nächstes Mal als Hertha-Funktionär mehr geben würde.