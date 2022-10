Ärger in Berlin : Lars Windhorst bietet Hertha BSC Rückkauf seiner Anteile an

Berlin Der Ärger zwischen Hertha BSC und Lars Windhorst spitzt sich weiter zu. Nun will sich der Investor offenbar beim Hauptstadt-Klub zurückziehen. Er bietet dem Bundesligisten seine Anteile zum Rückkauf an.

Investor Lars Windhorst will nach dem jüngsten Eklat seine Zusammenarbeit mit Hertha BSC beenden und bietet dem Hauptstadtverein den Rückkauf der für 374 Millionen Euro erworbenen Anteile an. In einer Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, erklärte Windhorst, dass der aktuelle Präsident Kay Bernstein „erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert“ sei. Es gebe keine Basis und keine Perspektive mehr.