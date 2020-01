Klinsmanns Trainer-Lizenz fehlt : Hertha sieht keine Probleme

Berlin Hertha BSC sieht in der derzeit fehlenden gültigen Trainer-Lizenz von Jürgen Klinsmann keine Probleme für den Start in die Bundesliga-Rückrunde.

Bis zum Spiel gegen den FC Bayern am Sonntag (15.30 Uhr) seien noch ein paar Tage Zeit, hieß es am Mittwoch vom Berliner Fußball-Bundesligisten. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung sei Herthas Chefcoach Klinsmann derzeit den Nachweis einer gültigen Fußballlehrer-Lizenz schuldig. Wenn notwendig können man die Situation auch am Spieltag regeln, bemerkte ein Hertha-Sprecher dazu.