Verkündung auf Facebook : Klinsmann tritt als Hertha-Trainer zurück

Düsseldorf Paukenschlag in Berlin: Jürgen Klinsmann tritt als Trainer von Hertha BSC zurück. Der 55-Jährige teilte auf Facebook seine Entscheidung mit. Die Nachricht trifft den Bundesligisten unvorbereitet.

Provinzposse beim "Big City Club": Jürgen Klinsmann hat nach nur 76 Tagen am Dienstag überraschend sein Amt als Chefcoach bei Hertha BSC zur Verfügung gestellt. Dabei überrumpelte der Ex-Bundestrainer seinen Arbeitgeber und gab seinen Abschied über seinen Facebook-Account bekannt. Erst Ende November hatte der 55-Jährige den Job an der Spree übernommen, um den Hauptstadt-Klub vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu retten.

Herthas sportliche Leitung - Manager Michael Preetz: "Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden." - traf die Entscheidung des einstigen Weltklassestürmers unvorbereitet. "Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen", betonte Preetz.

Klinsmann fehlte laut eigener Darstellung im Abstiegskampf die nötige Rückendeckung vom Verein, wohl auch von Preetz. "Als Cheftrainer benötige ich für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente", schrieb Klinsmann in den Sozialen Medien.

Investor Lars Windhorst sagte der Bild: "Ich habe Montag von der Entscheidung erfahren. Ich bedauere diesen Schritt von Jürgen Klinsmann sehr." Sein Amt als Aufsichtsrats-Mitglied will der ehemalige US-Nationaltrainer aber auf jeden Fall behalten. Anhänger, Spieler und die Mitarbeiter von Hertha BSC seien ihm "natürlich ans Herz gewachsen", schrieb Klinsmann. Deshalb werde er "weiter mit der Hertha fiebern." Er freue sich "auf viele Begegnungen in der Stadt oder im Stadion".

Erst Ende November hatte der Macher des Sommermärchens von 2006 das Trainer-Amt bei der Alten Dame vom glücklosen Ante Covic übernommen. Die Ausbeute blieb aber mager. In neun Bundesliga-Spielen holte der frühere Welt- und Europameister zwölf Zähler. Am vergangenen Samstag hatte es ein 1:3 gegen den FSV Mainz 05 gegeben. Im DFB-Pokal unterlagen die Berliner im Achtelfinale in der vergangenen Woche bei Schalke 04 mit 2:3 nach Verlängerung.