Fünf Tage vor Bayern-Spiel : Klinsmann ohne Nachweis gültiger Trainer-Lizenz

Berlin Fünf Tage vor dem Rückrundenstart ist Herthas Chefcoach Jürgen Klinsmann eine gültige Trainerlizenz schuldig. Ein entsprechender Nachweis sei bis zum Spiel gegen seinen Ex-Klub Bayern München vorzulegen.

Der 55-jährige Klinsmann, der bei Hertha Ende November die Nachfolge des entlassenen Ante Covic angetreten hatte, erklärte in der Bild, dass die Dokumente in seiner Heimat in Florida/USA vorliegen würden: "Als ich Ende November in den Flieger Richtung Berlin gestiegen bin, hatte ich nicht gedacht, dass ich meine Trainerlizenz und die Fortbildungsnachweise benötige, denn da wusste ich noch nicht, dass ich Hertha-Trainer werde. An Weihnachten habe ich die Unterlagen schlichtweg vergessen", sagte Klinsmann: "Ich bin aber dabei, alle notwendigen Unterlagen beizubringen."