Spiel gegen Lok Leipzig : Hertha verurteilt rassistischen Vorfall bei Regionalligaspiel

Herthas Dodi Lukebakio (M) wird nach seiner Vorlage zum 1:2 von Teamkollegen Per Ciljan Skjelbred (r) und Maximilian Mittelstädt (l) beglückwünscht. (Symbolfoto). Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Hertha BSC hat Fehler im Umgang mit der rassistischen Attacke gegen einen eigenen Spieler eingeräumt. Jessic Ngankam war im Spiel mit der zweiten Mannschaft des Bundesligisten gegen Lok Leipzig angefeindet worden.

Hertha BSC hat „rassistische Anfeindungen“ gegen seinen Spieler Jessic Ngankam im Regionalligaspiel der zweiten Mannschaft gegen den 1. FC Lok Leipzig „aufs Schärfste“ verurteilt. Drei Tage nach den Vorfällen, die zu einer zeitweisen Spielunterbrechung geführt hatten, äußerte sich der Fußball-Bundesligist am Montagabend via Twitter. „Hertha BSC verurteilt jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung! Das machen wir als Verein stets deutlich und dafür setzen wir uns in und mit zahlreichen Aktionen ein“, teilte der Club mit. „Als Verein stehen wir hinter Jessic.“