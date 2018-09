Polizei beklagt zu hohe Belastung : Hertha droht gegen Bayern Spielverlegung wegen Erdogan

Berlin Ende September kommt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach Berlin. Der Besuch bindet bei der Polizei so viele Ressourcen, dass er Auswirkungen auf die Bundesliga haben könnte.

Bei der Berliner Polizei mehren sich offenbar die Stimmen, die eine Verlegung der Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und Bayern München am 28. September (20.30 Uhr) fordern. Hintergrund soll die große Belastung der Polizeikräfte Ende September in Berlin sein. Das berichtet der Tagesspiegel.

Ende September stehen in der Hauptstadt der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie die Vorbereitungen auf die Feiern zur deutschen Einheit auf dem Programm. Viele Beamte werden dadurch gebunden.

Aus diesem Grunde soll der Gesamtpersonalrat der Polizei Innensenator Andreas Geisel (SPD) aufgefordert haben zu überprüfen, ob in dieser Zeit nicht ein polizeilicher Notstand ausgerufen werden müsse. Das könnte zur Folge haben, dass Veranstaltungen wie das Bundesliga-Spiel verlegt werden. „Wir wollen möglichst schnell Klarheit haben“, sagte Marcus Jung, Leiter Kommunikation und Medien bei Hertha BSC, am Mittwoch am Rande des Mannschaftstrainings.