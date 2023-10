Gersbeck-Rückkehr? Hertha BSC will am Wochenanfang Entscheidung verkünden

Hertha BSC will in wenigen Tagen verkünden, ob Torhüter Marius Gersbeck beim Fußball-Zweitligisten eine zweite Chance erhält. „Wir werden jetzt am Wochenende mit den Gremien besprechen, wie wir damit umgehen. Noch haben wir keine Entscheidung getroffen. Anfang der Woche werden wir die Entscheidung verkünden“, sagte Geschäftsführer Tom Herrich bei Sky.