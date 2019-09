Weitere 100 Millionen : Mehr Geld von Investor Windhorst für Hertha BSC noch in dieser Saison

Berlin Die zweite Tranche der Investition von Kapitalgeber Lars Windhorst soll noch in dieser Saison fließen. Hertha BSC will damit den Abstand auf die Spitzenklubs der Liga verkürzen.

Hertha BSC rechnet mit weiteren 100 Millionen Euro von Investor Lars Windhorst noch in dieser Spielzeit. Nach den ersten 125 Millionen Euro seiner Firma Tennor, mit der zunächst auch Verbindlichkeiten abgelöst wurden, soll die zweite Tranche bald fließen. „Zeitnah bedeutet für mich hier in der laufenden Saison. Auch das laufende Jahr würde ich nicht ausschließen“, sagte Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. In den nächsten Spielzeiten soll beim Berliner Fußball-Bundesligisten verstärkt in den Kader investiert werden, um den Abstand zu den deutschen Spitzenclubs zu verkürzen.