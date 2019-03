Länderspielpause genutzt: Hertha BSC verliert Testspiel gegen Kiel

Berlin Hertha BSC und Holstein Kiel haben wie viele Teams die Länderspielpause zum Testen genutzt. Für den Zweitligisten aus Kiel hat sich die Reise nach Berlin gelohnt.

Bundesligist Hertha BSC setzt in der Länderspielpause seinen Negativtrend fort. Das Team von Trainer Pal Dardai verlor am Donnerstag das Testspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 1:3 (1:2). Im Berliner Amateurstadion traf nur der in der Liga gesperrte Kapitän Vedad Ibisevic (36.) für die Gastgeber. Für Kiel waren Frank Evina (18.), Heinz Mörschel (31.) und Noah Awuku (81.) erfolgreich.