Hertha BSC und der Berliner Weg Von Bernstein bleibt die Vision

Das am Dienstagabend in Blau und Weiß angestrahlte Olympiastadion wurde zum Ort der stillen Trauer. Auf dem Vereinsgelände war die Stimmung auch am Mittwoch tief bedrückt. Bernstein, dessen blaue Trainingsjacke längst zum Symbol des Neuanfangs geworden war, fehlte. Seine Vision aber soll weiterleben.