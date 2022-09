Nächster Fall in der Bundesliga : Tumor im Hoden bei Herthas Jean-Paul Boetius diagnostiziert

Berlin Erneut ist bei einem Bundesliga-Profi ein Tumor im Hoden festgestellt worden. Wie Hertha BSC mitteilte, ist bei Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius bei einer urologischen Untersuchung ein Tumor im Hoden entdeckt worden, der operativ entfernt werden muss.

Schock für Hertha BSC und Jean-Paul Boetius: Die nächste Hodentumor-Diagnose erschüttert die Fußball-Bundesliga. „Wenn das Gehirn nicht glauben will, was die Ohren hören“, schrieb Hertha-Präsident Kay Bernstein. Es ist der zweite Fall bei den Berlinern in diesem Jahr - und der vierte innerhalb weniger Monate in der Bundesliga. „Wir werden als Hertha-Familie eng zusammenstehen. Bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung“, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic.