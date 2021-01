Doppel-Aus beschlossen : Hertha trennt sich von Trainer Labbadia und Manager Preetz

Hertha BSC steht am sportlichen Abgrund. Nach nur gut neun Monaten muss Trainer Bruno Labbadia beim Berliner Bundesligisten wieder gehen. Als Interims-Trainer ist ein alter Bekannter im Gespräch. Auch die Ära von Michael Preetz ist vorbei.

Hertha BSC reagiert mit drastischen Konsequenzen auf die Fortsetzung der Talfahrt in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach dem 1:4 gegen Werder Bremen trennte sich der Berliner Fußball-Bundesligist von Trainer Bruno Labbadia (54) und Langzeit-Manager Michael Preetz (53). Über die Nachfolge von Labbadia will die Hertha laut Geschäftsführer Carsten Schmidt in den kommenden Tagen beraten. Wahrscheinlich ist eine Interimslösung mit Ex-Coach Pal Dardai. Die Aufgaben von Preetz übernimmt bis zum Sommer der bisherige Sportdirektor Arne Friedrich. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien, Sky, die „Bild“ und dpa über das Aus des Führungsduos berichtet.