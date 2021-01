Dardai nicht automatisch nächste Saison Coach : Hertha-Trainer hat „Punkteklausel“ im Vertrag

Trainer-Rückkehrer Pal Dardai. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Pal Dardai geht offenbar nicht automatisch als Trainer von Hertha BSC in die Bundesliga-Saison 2021/22. Obwohl sein Vertrag anderthalb Jahre gilt, muss er in den verbleibenden Liga-Spielen offenbar eine „Punkteklausel“ erfüllen. Die Zeit, in der Hertha zuletzt mit dem Schnitt spielte, liegt aber lange zurück.

Hinter der Verweildauer von Pal Dardai als Trainer des krisengeschüttelten Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht bereits kurz nach seinem Amtsantritt ein Fragezeichen. Nach Informationen des kicker wird der 44 Jahre alte Ungar nicht automatisch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen.

Das Magazin berichtet davon, dass Dardai "in den restlichen 16 Spielen einen Schnitt von ziemlich genau 1,5 Punkten pro Partie" schaffen muss, um in die Saison 2021/22 gehen zu dürfen. Von dieser Klausel war bei der Bekanntgabe von Dardais Rückkehr auf den Berliner Trainerstuhl am Montag keine Rede.

Dem bislang letzten Hertha-Trainer, dem das gelang war Jos Luhukay, der von 2012 bis zu seiner Entlassung im Februar 2015 Trainer der Berliner war. Allerdings spielte die Hertha in Luhukays erstem Jahr in der 2. Bundesliga und wurde dort Meister.

(eh/sid)