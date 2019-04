Kein Dardai-Nachfolger : Young-Boys-Trainer Seoane erteilt Hertha Absage

Berlin Hertha BSC muss seine Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison fortsetzen. Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern hat allen Spekulationen um einen Wechsel einen Riegel vorgeschoben.

Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern hat Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung beim Bundesligisten Hertha BSC eine Absage erteilt. Es sei immer eine große Ehre und ein Zeichen von Wertschätzung, wenn Spieler und Trainer das Interesse ausländischer Vereine wecken würden, sagte Seoane. „Aber ich fühle mich unglaublich wohl hier. Wir haben eine tolle Mannschaft und spannende Aufgaben vor uns, darum werde ich bei YB bleiben“, sagte der Schweizer am Ostermontag dem Schweizer Fernsehsender SRF.

Er wolle seinen Vertrag bis 2021 in Bern erfüllen, unterstrich er nach der 0:1-Niederlage seines Vereins in Neuchatel. „Für mich ist die Situation klar, ich bin am richtigen Ort“, sagte der 40-Jährige.