Berliner greifen im Abstiegskampf durch Hertha suspendiert Sunjic nach Disput mit Dardai

Dardai hatte Sunjic, der von Birmingham City noch bis Sommer an die Berliner ausgeliehen ist, nach dem 2:4 (0:2) gegen Werder Bremen mit harschen Worten am Sonntag vorzeitig aus dem Training geschickt („Geh weg!“ „Verpiss dich!“). Nach 29 Spieltagen steht Hertha mit 22 Punkten am Tabellenende und liegt drei Punkte hinter dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz. Am Sonntag müssen die abstiegsbedrohten Berliner zu Bayern München (15.30 Uhr/DAZN).