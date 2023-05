Erst Abstieg, dann Neuanfang? Die vielen Baustellen von Hertha BSC

Qualitätsspieler wie Dodi Lukebakio (elf Saisontore) oder Lucas Tousart dürften für einen Zweitligisten in Herthas Lage zu teuer sein und würden etwas Geld in die leere Kasse spülen. Da davon aber nur wenig in die Mannschaft reinvestiert werden dürfte, wäre auch in Liga zwei der „Berliner Weg“ mit eigenen Talenten wie Sturm-Tank Jessic Ngankam das Mittel der Wahl.