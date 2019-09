Hertha-Trainer Covic hadert nach Niederlage : „Manchmal ist dieser Sport schwer zu erklären“

Mainz Hertha BSC hat das Kellerduell beim FSV Mainz 05 verloren. Die Alte Dame ist Tabellenletzter. Nur ein Punkt nach vier Spieltagen - so schlecht waren die Hauptstädter zuletzt vor 40 Jahren.

Die Statistik ist derzeit ohnehin nicht der Freund der Berliner. Mit lediglich einem Punkt auf dem Konto bleibt die Hertha ganz unten in der Tabelle. So schlecht nach vier Spieltagen waren die Hauptstädter zuletzt vor 40 Jahren. Und Covic, der vor der Saison Pal Dardai beerbt hatte, wartet weiter auf seinen ersten Liga-Sieg.

"Wir wissen, wie die Tabelle aussieht", sagte er am Sonntagvormittag. Seine Enttäuschung war auch über Nacht nicht verflogen. "Die Niederlage fühlt sich beschissen an", sagte Covic und gab sich kämpferisch: "Es war kein lebloser Auftritt."

Nach dem Spiel hatte der Deutsch-Kroate nachdenklich gewirkt. An was Covic dachte, als er mit leerem Blick bei den Ausführungen seines Kollegen Sandro Schwarz auf dem Podium saß, blieb sein Geheimnis. Vielleicht an den Druck, der nun immer größer wird. Oder an das 2:2 zum Saisonauftakt bei Rekordmeister Bayern München, das ganz offensichtlich kein Fingerzeig für die Spielzeit war.