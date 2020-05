Keine Abstandsregeln bei Hertha : Kalou sorgt mit Live-Video aus Kabine für Aufsehen

Berlin Ein Facebook-Live-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. Der 34-Jährige filmt in der Berliner Kabine und zeigt, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden.

Ein Video von Salomon Kalou, das der Fußballprofi am Montagmittag live bei Facebook streamte, hat für Aufsehen gesorgt. In dem rund 25-minütigen Clip nimmt der frühere ivorische Nationalspieler die Zuschauer mit in die Kabine von Bundesligist Hertha BSC und zeigt, dass sich die Spieler keineswegs an die vorgeschriebenen Abstandsregelungen halten. Kalou begrüßt nach etwa 17 Minuten jeden seiner Mannschaftskollegen mit Handschlag, Vedad Ibisevic sitzt in normaler Distanz neben ihm auf der Bank. Somit verstieß er mutmaßlich gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mittlerweile wurde das Video gelöscht, doch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursieren bereits Zusammenschnitte der Szenen.